Tchad : le département d'Assoungha en crise avec l’afflux des réfugiés soudanais

Le département d'Assoungha au Tchad connaît une crise humanitaire sans précédent, suite à l'afflux massif de réfugiés soudanais qui cherchent refuge dans cette région frontalière.



Selon le préfet du département, colonel Ali Mahamat Sebey, plus de 20 000 nouveaux arrivants sont sans assistance dans le camp de Darasalam, à quelques kilomètres de Koufroune.



Les autorités tchadiennes exhortent les ONG nationales et internationales à agir rapidement pour secourir ces réfugiés, avant que la situation ne devienne incontrôlable.



Des témoignages poignants de réfugiés soudanais, tels que celui de Djouma Khatir Souleymane, qui a passé cinq jours sans nourriture et sans assistance à Mistéré, révèlent l'ampleur de la crise humanitaire qui sévit dans cette région.



Les autorités tchadiennes ont renforcé les services de sécurité tout au long de la frontière pour assurer la sécurité des réfugiés et les rassurer. Des images ont montré l'arrivée massive de réfugiés à Goungour, où plus de 10 000 personnes ont trouvé refuge, fuyant la guerre au Soudan.



Par ailleurs, les autorités tchadiennes ont fait preuve de compassion en accueillant une femme en train d'accoucher dans des conditions difficiles. La crise humanitaire dans le département d'Assoungha nécessite une intervention urgente des ONG nationales et internationales pour secourir les réfugiés et empêcher l'installation du désordre dans la région.



Enfin, les autorités tchadiennes exhortent tous les acteurs locaux à travailler ensemble, pour trouver une solution à cette crise humanitaire.