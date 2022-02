Tchad : le département de Barh Kôh veut faire décoller le football

Le bureau de la ligue départementale de football du Barh Kôh organise une formation axée autour des thèmes : "la procédure des réserves", "la tenue des feuilles de match" et la numérotation, à l'intention des présidents, secrétaires généraux et capitaines de club de football de 1re division.



Le président de la ligue départementale de football du Barh Kôh, Nguemadjibaye Honoré, a précisé que cette formation va permettre de toucher du doigt certains maux qui empêchent le décollage du football dans la province du Moyen Chari et de connaître les nouvelles lois de la FIFA.



Le secrétaire général de la ligue provinciale de football s'est réjoui de cette initiative et a demandé à tout un chacun de donner le meilleur de lui même afin d'en sortir bien outillé.