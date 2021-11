Tchad : le département de Ouadi Rimé rouvre des puits pastoraux après 4 ans de fermeture

Le gouverneur de la province du Batha, le colonel Djimta Ben-Dergon et le général de brigade Issakha Koty Yakhoub, par ailleurs chef de mission de la prévention de la sécurité et de la cohabitation pacifique pour le CMT, se sont rendus le 11 novembre dans le département de Ouadi Rimé pour la réouverture des puits pastoraux.

Ces puits creusés par l'État au profit de la population du département de Ouadi-Rimé, ont été fermés depuis quatre ans suite à un conflit entre les cantons Hamidé Al-Assasi, Hamidé et l'ancien canton Ouald Rachid.



Les trois chefs de canton de ces localités se sont convenus de mettre fin aux différends qui les opposent, en faisant table rase de tout ce qui a été dit dans le passé, et d’unir leurs compétences pour l'évolution de ces localités.