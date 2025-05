Tchad : le député Madtoïngué Benelengar en tournée de remerciements à Balimba et Sarh-rural

En séjour dans la ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, le député du département du Barh-Koh, Madtoïngué Benelengar, a effectué une visite dans la sous-préfecture de Balimba et celle de Sarh rural, où il s’est rendu dans plusieurs villages et cantons pour remercier et féliciter ses militants de l’UNDR, pour leur soutien massif lors des récentes élections législatives.



Lors de cette tournée de proximité, le député n’a pas manqué de transmettre un message fort, axé sur la cohabitation pacifique, l’unité et le développement communautaire.



Dans chacun des cantons visités, il a exhorté les habitants à demeurer solidaires et à œuvrer ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. Il a insisté sur la création de groupements collectifs comme leviers de développement local, notamment pour la mise en place de greniers communautaires capables de renforcer la sécurité alimentaire.



Un appui concret a été apporté à cinq cantons disposant déjà de groupements mixtes de femmes et de jeunes. Ces structures ont chacune bénéficié d’une enveloppe de 500 000 FCFA, destinée à les aider à lancer ou renforcer leurs activités génératrices de revenus, surtout dans le labour en cette saison pluvieuse qui s'annonce.



« Soyez des hommes et des femmes engagés au service du développement de vos terroirs », a martelé Madtoïngué devant des militants enthousiastes. Ces derniers ont salué cette initiative, plusieurs affirmant qu’il s’agissait d’une première dans leur localité, qu’un député nouvellement élu, vienne échanger aussi directement avec sa base électorale sur les questions de développement.



Toutefois, cette tournée a également été l’occasion pour les populations d’exprimer leurs préoccupations majeures. Dans le canton Djoli, par exemple, les habitants ont évoqué des problèmes tels que les conflits intercommunautaires, l’accaparement des terres agricoles, le manque d’enseignants et l’insuffisance des infrastructures de base.



Prenant acte de ces doléances, le député a assuré que ces enjeux feront partie de ses priorités parlementaires, et a promis de porter la voix des populations auprès des instances concernées.