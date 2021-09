Tchad : le développement provincial du Kanem au centre d'une réflexion

L'atelier de quatre jours permettra aux participants de valider le contenu du rapport de diagnostic, définir la vision et identifier les axes stratégiques sur la base des défis de développement de la province et aussi identifier les actions prioritaires pour chaque axe stratégique retenu.



​Le ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, en collaboration avec l'UNICEF, a convenu d'appuyer la province à disposer d'un instrument opérationnel de négociation et de recherche de financement. Il s'agit du plan de développement de la province (PDP).



Le ministère et l'UNICEF appuient trois provinces de l'Ouest à savoir le Kanem, le Hadjer-Lamis et le Bahr El Gazal.