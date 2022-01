Tchad : le dialogue débutera "impérativement" le 15 février 2022, instruit le PCMT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a présidé ce 3 janvier une réunion avec les responsables du Comité d'oganisation du dialogue national lnclusif et ceux du Comité technique spécial.



Ils ont fait le point sur les avancées et les difficultés de la préparation en cours. À cette occasion, il a rappelé l'impératif de respecter la date du 15 février 2022, pour débuter le dialogue et celui d'inclure dans le règlement intérieur, les dispositions qui précisent que le DNI sera souverain et que ses conclusions seront exécutoires.