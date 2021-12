Tchad : le dialogue national inclusif débutera le 15 février 2022

"Un dialogue sans tabou et souverain qui commencera le 15 février 2022 et dont les conclusions seront pleinement exécutoires, à l’issue duquel, une nouvelle Constitution va être adoptée par voie référendaire et des élections générales, transparentes, libres, crédibles et démocratiques vont être organisées"



Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a annoncé ce vendredi dans son message à la nation prononcé à la veille du nouvel an, que le dialogue national inclusif débutera le 15 février 2022.Mahamat Idriss Deby promet un dialogue sans tabou et avec des décisions pleinement exécutoires. Il appelle tous les tchadiens à s’unir pour la réussite de la transition.Initialement prévu entre novembre et décembre dans le chronogramme du Comité d'organisation, le dialogue national se tiendra avec quelques mois de retard.