TCHAD Tchad : le dialogue national prendra fin le 30 septembre, prévoit l'agenda

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 6 Septembre 2022



Le président du Présidium du dialogue national, Gali Ngothé Gatta, a annoncé ce mardi après-midi l'adoption de l'agenda des travaux par consensus de la plénière. Découvrez les points essentiels de cet agenda :





A cet égard, le premier Axe de discussion suggéré par le Présidium porte sur les jalons à poser pour le bien vivre ensemble. Il s’agit principalement des problématiques ayant trait à la Paix, à la Cohésion Sociale et à la Réconciliation Nationale.



Le deuxième Axe de discussion concerne les Questions Sociétales majeures dont la résolution contribuerait à raffermir davantage la paix et la cohésion sociale.



Le troisième Axe concerne les Droits et les Libertés fondamentales à raffermir davantage au bénéfice de tous et de chacun.



Le quatrième Axe concerne les Politiques Publiques Sectorielles pratiquées et/ou proclamées depuis la fin de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1993 à nos jours en lien notamment avec les Droits Fondamentaux à garantir aux citoyens en termes de services sociaux de base et de bonne gouvernance.



Le cinquième Axe concerne la Refondation de l’Etat à travers une nouvelle Architecture Institutionnelle. Il s’agit principalement de la Forme de l’Etat, de la Constitution, des Réformes Institutionnelles et du Processus Electoral.

Le sixième Axe est relatif aux mesures de gestion de la Transition post-DNIS et du calendrier du retour à l’ordre constitutionnel.



Aussi, le Présidium soumet-il en conséquence, en terme de déclinaison, la programmation séquencée de l'Agenda du DNIS en treize (13) étapes ci-après :

Étapes

Activités

Dates

Responsables

Étape 1

Accueil et enregistrement des participants au Palais de la Culture (Ex Palais du 15 janvier)

18 et 19 août

Réalisée









Étape 2

Cérémonie Officielle d’ouverture (Cf. Programme officiel) :

Allocutions des hôtes :

Président de la Commission de L’Union Africaine ;

Représentant du Secrétaire Général des Nations Unies :

Secrétaire Général de L’OCI :

Représentant de l’Etat du Qatar. Discours d'ouverture du PCMT

20 Août(10-12h)

Réalisée

SUSPENSION (3 jours pour finaliser l’étape 3)

Étape 3

Suite de l’enregistrement des participants, finalisation de la remise de kits, parachèvement de la mise en place du dispositif spécial de sécurité pour les politico militaires etc.… 20 au 23 Août Réalisée

Étape 4

Début des Travaux :

Examen et adoption du Règlement Intérieur du DNIS

Mise en place du Présidium 25-28 août

Réalisée

INSTALLATION DU PRÉSIDIUM

Étape 5





Examen du Projet d'Agenda

du DNIS



05 septembre



Présidium/Plénière



Suite examen du Projet d'Agenda du DNIS et Adoption

06 septembre

(dans la matinée)

Présidium/Plénière

Étape 6

6.1



Présentation du Rapport Général de Synthèse ; 06 septembre

(dans l’après-midi)



Présidium/Plénière

6.2

Mise en place des Commissions Thématiques ;

Inscription des participants dans les Commissions Thématiques ;

Organisation interne des Commissions Thématiques.

07 septembre





Présidium/Plénière



Étape 7



Travaux en Commissions



08 – 12 septembre



Commissions

Étape 8



- Restitution des travaux en commission :

13 – 14 – 15 – 16 – 18 19 septembre

Présidium/Plénière

8.1

- Présentation et discussions sur le Rapport de la Commission « Paix, Cohésion sociale, et Réconciliation Nationale » ;

- Adoption du Rapport, des Résolutions et Recommandations

13 septembre

Présidium/Plénière

8.2

Présentation et discussions sur le Rapport de la Commission « Questions sociétales »

Adoption du Rapport, des Résolutions et Recommandations



14 Septembre





Présidium/Plénière

8.3

Présentations et discussions sur le Rapport de la Commission « Droits et Libertés Fondamentales »

Adoption du Rapport, des Résolutions et Recommandations 15 septembre





Présidium/Plénière

8.4

Présentation et discussions sur le Rapport de la Commission « Politiques Publiques sectorielles » Adoption du Rapport, des Résolutions et Recommandations



16 septembre







Présidium/Plénière

8.5

Présentation et discussions sur le Rapport de la Commission « Forme de l'État, Constitution, Réformes institutionnelles et Processus Électoral »

Adoption du Rapport, des Résolutions et Recommandations 18 - 19 septembre





Présidium/Plénière

Étape 9

Constitution des Commissions Ad’ hoc 20 septembre

Présidium

Étape 10

Travaux des commissions Ad’ hoc relatifs à la gestion de la Transition et au calendrier du retour à l’ordre constitutionnel 21 - 22 septembre

Commissions ad hoc

Étape 11

Présentation, et Discussions sur les Rapports des Commissions Ad’ hoc 23 – 24 septembre



Présidium/Plénière

11.1

Présentation et Discussions du Rapport de la Commission Ad ‘ hoc

« Accord de DOHA dans son volet DDR »

23 septembre



Présidium/Plénière

11.2

Présentation et Discussions du Rapport de la Commission Ad’ hoc « Charte et Organes de la Transition »

24 septembre



Présidium/Plénière

11.3

Présentation et Discussions du Rapport de la Commission Ad’ hoc

« Cahiers de charges de la Transition »

26 septembre



Présidium/Plénière

11.4

Présentation et Discussions du Rapport de la Commission Ad’ hoc « Inéligibilités / Eligibilités des autorités de la Transition post- DNIS »

27 septembre





Présidium/Plénière

11.5

Présentation et Discussions du Rapport de la Commission Ad’ hoc « Mécanisme de suivi de la mise en œuvre des Résolutions et Recommandations du DNIS »

28 septembre





Présidium/Plénière

Étape 12

Présentation, discussions et adoption du Rapport Général, des Résolutions et Recommandations du DNIS

29 septembre







Présidium/Plénière





Étape 13

Cérémonie de clôture (Cf. Programme) :

Discours du Président du Présidium ;

Lecture de la Synthèse Générale des Travaux ;

Lecture des résolutions et recommandations ;

Allocutions des invités étrangers ; Discours de clôture du PCMT. 30 septembre

( dans l’après-midi)





Présidium/DGPP



NB : le projet d’Agenda tient compte du dimanche jour non ouvrable.







