Tchad : le dialogue national sous la menace d'un appel à manifester

La coordination des actions citoyennes Wakit Tamma dénonce une persistance du Conseil militaire de transition d'aller vers des négociations sectorielles dans le processus de réconciliation nationale. Me. Max Loalngar et Dr. Sitack Yombatinan, deux responsables de Wakit Tamma, évoquent un schéma de dialogue de dupes, empreint d'égoïsme, d'hypocrisie et de duplicité qui se met en route pour le 10 mai prochain.



Wakit Tamma appelle le peuple à sortir massivement le 10 mai 2022 pour une marche pacifique sur toute l'étendue du territoire contre un dialogue de dupes. La coordination des actions citoyennes revendique une acceptation commune des prières d'une participation égalitaire au dialogue. À terme, le risque reste "la division du Tchad sinon la concrétisation d'un régime clanique à haute prédominance soudanaise", estime Wakit Tamma.