Tchad : le dialogue, "occasion unique de régler définitivement nos contradictions" (PMT)

En accord avec le président du Conseil militaire de transition (CMT) et tenant compte des avancées dans les préparatifs de cette échéance capitale pour la refondation de notre pays, le premier ministre Pahimi Padacké Albert a décidé de convoquer le Dialogue national inclusif souveraine pour compter de la date du 20 août 2022.



"Une occasion unique de régler définitivement nos contradictions par le verbe", affirme le premier ministre qui dit avoir foi "qu'au sortir de cette grande messe nationale, nous célébrerons ensemble dans la fraternité parfaite, le triomphe d'une République unie et forte où la dévolution du pouvoir ne sera plus jamais par les armes, mais par les urnes".



Cette convocation inattendue du dialogue pour le mois prochain, après deux reports, intervient à deux mois et demi de la fin de la période de transition.