Tchad : le dialogue qui se dessine est un remake des foras sans lendemain

Bedoumra Kordjé, le président du groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin (GRA-APPEL du 1er juin ) a fait un point de presse ce mercredi. Une communication à l'issue de laquelle Bedoumra Kordjé regrette la solitude et la fuite en avant du Conseil militaire de transition dans l'organisation du dialogue tant attendu. Lequel dialogue ressemblera aux deux fora de 2018 et 2020 tel qu'enclenché actuellement.



En effet, la junte choisit de nommer seule les membres du Conseil national de transition. Pire, elle a mis sur pied le comité d'organisation du fameux dialogue ; ce qui ne ramera pas une paix durable. Bedoumra estime que les membres de cette future Assemblée nationale ne disposeront d'aucune marge de manœuvre. A contrario, ceux-ci adopteront une constitution et des lois électorales "taillées sur mesure" pour aller à des "élections frauduleuses". Cette "démocratie de façade", les Tchadiens n'en veulent plus, tranche Le président du GRA-APPEL du 1er juin. Ils veulent "tourner la page de la seule légitimité du CMT" qui est celle des armes et des appuis extérieurs, la page d'exil ou d'assassinats des présidents Tchadiens.



Le salut réside alors dans la conférence nationale souveraine et inclusive dont GRA-APPEL du 1er juin a élaboré la feuille de route.

Il faut immédiatement suspendre le processus de la mise en place du Conseil national de transition ainsi que le comité d'organisation du dialogue. En remplacement dudit comité, GRA-APPEL du 1er juin propose une commission d'organisation de la conférence "jouissant de l'autonomie et de l'autorité nécessaires". L'organisation propose aussi de négocier avec les politico-militaires un cessez-le-feu sous le parrainage de la communauté internationale.



Quant à l'envoyé spécial de l'Union africaine, GRA-APPEL du 1er juin conseille vivement de prendre contact avec les différentes corporations pour faire partie de la commission d'organisation du dialogue.

En ce qui concerne le dialogue à proprement parlé, les critères de sélection et de participation doivent être clairement définis ainsi que les contenus (règlement intérieur, thématiques, projet de constitution, lois électorales, etc).



Bedoumra Kordjé rappelle la nécessité de nommer "un facilitateur international crédible et de grande réputation" devant participer aux négociations avec la communauté internationale pour le financement de la conférence.



Steve Djénonkar