Tchad : le dialogue "risque d'être biaisé", prévient l'ordre des avocats

L'Ordre des avocats du Tchad exprime ses préoccupations sur la préparation du dialogue national inclusif. S'il a accepté de contribuer à l'organisation du dialogue, le barreau du Tchad "se rend compte que ce dialogue risque d'être biaisé si l'on n'y prend garde".



"La tenue d'un semblant de dialogue sans franchise et transparence risque d'avoir des conséquences plus regrettables que la situation actuelle", selon Me. Djerandi Laguerre Dionro, président du Conseil de l'Ordre.



Le barreau du Tchad "craint fort que le dialogue à venir ne soit qu'une formalité sans issue" et "espère qu'il est encore temps de rectifier le tir".