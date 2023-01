TCHAD Tchad : le directeur de la Gendarmerie exige la discipline de ses hommes au Logone Oriental

A cette occasion, il invite la population à cultiver la paix, la cohabitation pacifique et à collaborer avec les forces de défenses pour leur protection et celle de leurs biens.

Dans le cadre de sa tournée nationale, le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général de division Ismat Issakha Acheick a présidé le 11 janvier, des séances de travail avec les détachements des forces de défense et de sécurité et les différentes corporations du Logone Oriental.



C’est la salle de réunion du gouvernorat qui a abrité ces rencontres ayant vu la présence du gouverneur Ahmat Dari Bazine. La sécurité des biens et des personnes sont les points phares abordés au cours de la rencontre tenue avec les responsables des forces de défenses et de sécurité de la légion N°15 de Doba.



La province du Logone Oriental, comme d’autres, fait face aux conflits éleveurs-agriculteurs. C’est pourquoi, le directeur général de la Gendarmerie appelle ses hommes à un jugement impartial en cas d’un litige relatif. Aussi, a-t-il attiré l’attention des commandants de brigades et autres responsables militaires sur le problème d’amendes fortes, et celles prises sans délivrance d’un reçu appelé AF.



Il exhorte par la même occasion les gendarmes à doubler d’efforts pour protéger la population. Le général de division Ismat Issakha Acheick recommande enfin à ses hommes d’œuvrer en collaboration avec les autres acteurs de la sécurité, mais aussi la population, pour relever le défi de la sécurité dans la province.



Après la rencontre avec les hommes en treillis, le DG de la Gendarmerie a eu une séance de travail avec les chefs traditionnels, les autorités municipales, les partis politiques et les chefs des services déconcentrés de l’Etat de la province.



La culture de la paix, la cohabitation pacifique et l’étroite collaboration avec les agents de forces et de sécurité sont les différents sujets débattus avec ces différentes corporations. A l’entame de cette rencontre, le gouverneur du Logone Oriental, le général Ahmat Dari Bazine a indiqué que le Tchad a connu beaucoup de moments de turbulence.



C’est pourquoi les plus hautes autorités ont pris la décision d’arrêter avec les désordres qui occasionneront l’écoulement de sang. Il demande aux parents de conseiller leurs progénitures de ne pas s’aventurier dans les choses qui ne les arrangeraient guère.



Par ailleurs, il invite la population à cultiver la paix, la cohabitation pacifique et à collaborer franchement avec les forces de défenses pour leur protection et celle de leurs biens.





