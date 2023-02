Tchad : le directeur de la SNE explique les améliorations de la couverture énergétique

M. Nathaniël a expliqué que l'amélioration de la couverture énergétique était le résultat d'un travail réalisé pendant un an, marqué par la mise en service de la centrale de Farcha 2 en 2021. Cette centrale aurait dû fonctionner au HFO depuis 2012, mais en raison de difficultés, elle n'a pu être mise en service que cette année. En plus de cela, la location d'une centrale tampon de 30 MW en capacité contractuelle et 40 MW en capacité installée à Gassi a également contribué à l'amélioration de la situation des parcs de production de N'Djamena.



Cependant, M. Nathaniël a souligné que des surprises techniques ne pouvaient être évitées à 100 %, mais que la situation serait meilleure que les années passées. La SNE continuera de travailler pour améliorer la couverture énergétique dans le pays.