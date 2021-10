Tchad : le directeur de la gendarmerie inspecte la légion n°18 de Massakory

La réunion a eu pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général du corps d'armée Mahamat Idriss Deby, pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que s'enquérir de la situation sécuritaire dans la province de Hadjer Lamis.



Parmi les mesures impératives : la levée des barrières anarchiques à l'intérieur du territoire, l'interdiction formelle de détenir une arme de guerre par des civils et militaires non autorisés, et le renforcement de l'autorité de l'État.



Le général de division Djontan Marcel Hoïnati a exhorté ses hommes à œuvrer davantage et a salué la bonne collaboration des autorités administratives avec les forces de défense et de sécurité.