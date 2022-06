Tchad : le directeur de la police nationale tape du poing sur la table

Selon le directeur général de la police nationale, les comportements de certains agents ternissent l'image de la police en général. Il déclare une guerre contre les policiers de la circulation routière qui ont pour seul motivation l'arnaque des paisibles citoyens. Tout agent responsable de l'arnaque sera punis selon les textes de la république, dit-il



"Attention! Vous ne pouvez pas prendre ne otage la république, j'ai l'obligation de prendre des mesures qui s'imposent. Tout agent de la compagnie qui ne fait pas son travail avec professionnalisme y compris les chefs, je vais prendre des mesures qui s'imposent. Mettez-vous à la disposition de la République. Nous avons besoin d'un travail professionnel, bien fait et apprécié", a-t-il instruit à l'endroit de ses subordonnés.



À l'issue de la rencontre, le directeur a annoncé la relève de plusieurs chefs de poste des différents carrefours de N'Djamena et a instruit le directeur de sécurité de veiller à l'exécution.



En ce qui concerne les agents absents à leurs postes, Moussa Haroun Tirgo, a mentionné que les mesures disciplinaires seront prises à leurs égards. Il a instruit les différents chefs des compagnies au changement profond des comportements.



La directrice adjointe de la police nationale, Evodia Pakouaré et le directeur de la sécurité publique, Hamit Djéki, tous deux contrôleurs généraux de police, se sont relayés pour exhorter les responsables à un changement de comportement pour un nouveau départ.