Tchad : le directeur général de la SNE suspendu pour "manquements graves"

Il lui est reproché des "manquements graves", indique Korey Djimi, président du conseil d'administration, dans un courrier adressé au président de la transition.



"Toute la ville de N'Djamena sombre dans l'obscurité sans précédent de jour en jour à cause de sa mal gérance à caractère unipersonnel", justifie entre autres le conseil d'administration. Il évoque également des irrégularités, nominations fantaisistes non nécessaires et un chamboulement de tout le rouage de la SNE.



L'intérim est assuré par le directeur général adjoint jusqu'à nouvel ordre.