Tchad : le directeur général de la gendarmerie en mission à Sarh

Dans le chef-lieu de la province de Moyen-Chari, le n°1 de la gendarmerie nationale a présidé une réunion de travail qui lui a permis de rassembler différents cadres et responsables de la légion de gendarmerie n°8 de Sarh.



Après un tête-à-tête avec les différents responsable sécuritaire, le n°1 de la gendarmerie a évalué la situation sécuritaire et a relevé la dégradation de la sécurité des personnes et de leurs biens ces derniers temps dans la province. Il a regretté la persistance des conflits intercommunautaires ayant entrainé des pertes en vies humaines.



Le chef de la gendarmerie a rappelé que la sécurité des personnes et de leurs biens est l'une des priorités du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno et qu'aucune compromission ne sera tolérée.



Le général Djontan Marcel Hoïnati a dénoncé le laxisme, le népotisme et la partialité de certains agents qui remettent en cause la paix civile, le vivre-ensemble et la cohabitation pacifique entre les communautés nationales. Il n'a pas perdu de vue les pratiques de corruption, l'arnaque et les violations des libertés et droits humains.



Le directeur général de la gendarmerie a rappelé à ses subordonnés qu'ils doivent s'approprier les bonnes pratiques pouvant renforcer la paix, la sécurité et le développement socio-économique du pays. Tout agent véreux sera sanctionné s'il est avéré qu'il se livrerait à des pratiques peu orthodoxes.



"La population du Moyen Chari doit collaborer avec les forces de l'ordre afin d'assurer leur sécurité", a martelé le général de division Djontan Marcel Hoïnati.