Tchad : le directeur général de la gendarmerie en mission au Mandoul

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Ismat Issakha Acheikh, accompagné d'une délégation, a fait une visite de courtoisie à la ville de Koumra, le 12 janvier 2023. Il a été accueilli par la légion n° 16 de la province du Mandoul, dirigée par son commandant Moussa Assoum Sanda, ainsi que par les différents responsables des forces de défense et de sécurité de la province.



Cette visite permettra au directeur général de rencontrer les autorités locales et de discuter des problèmes de sécurité auxquels la province est confrontée. Ce sera également l'occasion pour le directeur général de s'entretenir avec les responsables des forces de défense et de sécurité sur les actions en cours pour assurer la sécurité de la population.