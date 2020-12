Tchad : le directeur général de la gendarmerie en mission d'inspection au Batha

Le personnel de la Gendarmerie est souvent sollicité pour résoudre ces conflits. Il est parfois taxé de corrompu ou accusé de manquer de ponctualité. Pour faire face à ces phénomènes qui troublent la paix civile, le premier responsable de la Gendarmerie a rappelé à ses hommes que la province du Batha constitue une zone de transit stratégique pour les malfaiteurs. Il a donné des orientations et consignes à suivre.



Le général de division Djontan Marcel Hoïnati recommande l'impartialité et la promptitude dans l'intervention lorsqu'un fait anormal se produit. Il a aussi mis en garde les gendarmes qui se livrent à des pratiques incompatibles avec l'éthique et la déontologie, informant que des sanctions seront prises à l'encontre du gendarme qui sera coupable de corruption et de partialité dans le traitement des affaires.



Le directeur général de la Gendarmerie nationale lance un appel à la population afin d'aider les forces de l'ordre pour faire échec à toute velléité pouvant remettre en cause la stabilité. Il demande aux gendarmes d'être proches de la population et rappelle qu'aucun délinquant n'a le droit de cité dans la province du Batha.