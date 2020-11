Tchad : le directeur général de la gendarmerie fait un rappel à l'ordre aux éléments de Massenya

Le général de division Djontan Marcel Hoïnati appelle les gendarmes de la Légion n°13 de Massenya à la prise de conscience et à redoubler d'effort pour enrayer ces phénomènes.



Il déplore certaines manières de servir à savoir : la mauvaise gestion du personnel, du matériel et des vivres administratifs, les fortes amendes infligées à la population, le non respect de la hiérarchie, et la consommation abusive de la drogue et des boissons frelatées.



Le DGPN appelle les gendarmes à "suivre l'exemple du maréchal du Tchad qui se bat tous les jours pour la sécurité des tchadiens et de leurs biens". Il appelle la population à collaborer avec la Gendarmerie nationale afin d'enrayer ces phénomènes d'insécurité.