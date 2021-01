Tchad : le directeur général du ministère de l'Environnement suspendu

Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a suspendu vendredi par arrêté n°3, M. Kimto Olivier Seïd, directeur général du département ministériel, de ses fonctions.



L'arrêté mentionne le motif "d'insubordination et non-respect des textes de la République".



Un arrêté n°4 nomme un intérimaire à la direction générale du ministère. Il s'agit de M. Oualabadet Magomna, actuel directeur général technique des ressources forestières et fauniques.