Tchad : le directeur sortant des douanes présente son bilan

Le directeur général sortant des douanes et droits indirects, Abdelkerim Mahamat Charfadine, a présenté vendredi le bilan des "importantes réformes" qu'il a entamées au lendemain de sa prise de fonction, en septembre 2019. Selon lui, ce vaste processus de réforme est justifié par "la nécessité d'adapter la douane tchadienne aux nouvelles exigences du commerce international recommandées par les organisations sous régionales et mondiales".



Parmi ses actions figurent la sécurisation des recettes douanières par la poursuite de la bancarisation et le recouvrement électronique par Airtel Money dans les localités ne disposant pas d'agence bancarisé ; l'informatisation et l'interconnexion des bureaux et services des douanes ; l'interfaçage des deux systèmes douaniers camerounais et tchadien (Camsis-Sydonia) pour le suivi en temps réel du transit ; la mise en place d'un scanner sur la plateforme de N'gueli ; et l'implémentation dans le système de la version 2017 du SH.



Abdelkerim Mahamat Charfadine énonce également l'impression de la dernière version des tarifs imports et du Code des douanes CEMAC ; la création d'une brigade fluviale de surveillance qui sera dotée de 10 hors-bord dont la livraison est attendue très prochainement vers fin août 2021 ; la formalisation de la création d'une fanfare de la douane ; l'acquisition d'un terrain de plus de cinq hectares à Toukra pour abriter la brigade mobile et un centre de formation permanent des agents ; l'extension du port sec de N'gueli par l'acquisition du terrain situé à l'Est de l'actuel local ; l'acquisition d'un terrain de plus de 5 hectares pour abriter les services des douanes ; et la clôture des locaux abritant les services des douanes de Tiné.



Trois chantiers de grande envergure sont en cours de réalisation ou de finition : la gestion automatisée des exonérations par un système informatique préue pour la fin du mois d'août 2021 ; la migration du système actuel de dédouanement vers Sydonia World, et l'achèvement de la construction de trois plateformes de scannage à Daboua, Adré et Moundou.