TCHAD Tchad : le discours du président de la transition prononcé à la clôture du DNIS

N’Djaména, le 08 Octobre 2022



Le 20 août dernier, je me trouvais ici, devant vous, dans cette salle qui symbolise un pan mémorable de l’histoire politique de notre beau pays, pour procéder à l’ouverture solennelle des assises du Dialogue National Inclusif et Souverain.



En ce jour historique, le peuple tchadien, à travers ses représentants, s’est donné un rendez-vous haut en couleur, patriotique et républicain, afin de faire un examen profond, sincère et véridique de tous les maux qui ont émaillé la vie de notre patrie et marqué le parcours de notre Nation.



En effet, les représentants de toutes les composantes de notre Nation ont débattu, pendant des semaines entières, dans la sérénité, sans tabou et en toute responsabilité, de l’avenir de notre grande Nation et tracé le devenir de notre chère patrie. Et Tout cela avec un sens profond du devoir. Parce que le Tchad, notre pays, le mérite bien !



La tenue de cette grande messe nationale, n’aurait pu être possible sans la Grâce infinie de Dieu et les efforts inlassables individuels et collectifs, déployés par chacune et chacun d’entre vous.

Dans la parfaite maitrise de nos égos individuels, nous avons su, ensemble, transcender les différences, surmonter les difficultés, effacer les rancunes, vaincre les rancœurs, contenir les déceptions et panser les blessures pour mieux tracer les sillons du développement intégré et durable auquel aspire, légitimement, notre peuple.



C’est le lieu et le moment indiqué, pour formuler à l’endroit de tous les participants, mes vives félicitations et mes sincères remerciements pour le sens élevé de patriotisme et la marque sublime de tempérance dont vous avez su faire preuve tout le long des échanges en plénière et des discussions en commissions.



L’histoire retiendra de vous tous, individuellement et collectivement, le triomphe de la raison, la victoire du bon sens, le couronnement de l’esprit de consensus et la valorisation du compromis, entre les filles et les fils d’un même pays, unis dans le temps et l’espace et condamnés par l’histoire, la géographie et le destin à vivre ensemble, à mieux vivre ensemble dans l’harmonie de la diversité, dans la justice et l’égalité.



Le dialogue a démontré que les tchadiens sont capables de hauteur lorsqu’ils décident d’être grands. Ainsi les chalenges seront-ils relevés, s’il plait à Dieu. Parce que le Tchad le vaut bien !



C’est donc avec beaucoup d’émotion, et une légitime fierté, que je prends la parole en citoyen honoré, pour marquer la clôture officielle des assises de ce Dialogue National Inclusif et Souverain et ouvrir les horizons de toutes les possibilités à notre laborieux peuple.



Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs ;

Mes Chers Compatriotes.



En tenant le pari de l’organisation de ce Dialogue National Inclusif et Souverain, notre défi partagé, est de donner un souffle nouveau à notre pays. Aujourd'hui, au moment où s’achève cette concertation fraternelle et citoyenne, je peux affirmer, avec force, que la mission est bien accomplie et les objectifs ont été atteints.



Oui, mes chers frères et sœurs, la réussite de ces assises, est à mettre à l’actif de chacune et de chacun de vous. Vous avez pu, avec talent, compétence et vertu, nous sortir du scénario de l’horreur.



Vous avez, chers compatriotes, prouvé à la face du monde, que nous sommes un peuple fier, résilient et parfaitement capable de se retrouver autour de l’essentiel susceptible de maintenir son pays « debout et à l’ouvrage ».



Parce que notre peuple le mérite bien !



Votre engagement pose les jalons d’un Tchad réuni, havre de paix, tourné résolument vers l’avenir, confiant de ses propres capacités à se relever et désireux de rompre, définitivement, avec le cycle infernal de déchirures sociales et de guerres fratricides.



Vous avez, tous, su vous surpasser et transcender les clivages ethniques, confessionnels, politiques et professionnels, pour l’intérêt supérieur de la Nation Tchadienne. Cet effort national, et les résultats obtenus, seront inscrits dans les annales de l’histoire de notre pays.



Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs ;

Chers Compatriotes.



A l’ouverture de ces assises, j’avais, du fond du cœur, demandé pardon au peuple tchadien, au nom de tous les anciens Chefs d’Etat de ce pays.

Croyez-moi, chers compatriotes, j’ai le désir ardent de conférer à notre pays une réelle conscience historique qui lui impose de toujours se souvenir de son histoire, de ne pas se renier et de pouvoir capitaliser toutes nos expériences, heureuses ou malheureuses.



C’est dans cet exercice profond d’introspection que nous trouverons les clés qui ouvriront les portes de notre développement endogène.



Le Pardon est une force de l’âme. Dans le sillage de ce pardon que je souhaite permanent entre nous tchadiens, je dois avouer que j’ai particulièrement apprécié, l’ambiance cordiale des échanges francs et des débats sincères, ayant reflétée un esprit de citoyenneté responsable et une volonté manifeste de cheminer ensemble vers le Tchad de progrès, de tolérance où l’État de droit trouve tout son sens.



En effet, rien n’a manqué pour achever les divers thèmes d’un débat de portée historique : Généreux partage d’idées innovantes, libre expression de critiques constructives, instant de mea-culpa salvateur, sens de l’humour, rappel d’anecdotes et moment de fulgurances intellectuelles.



Bravo à vous, mes chers frères et sœurs, pour avoir réussi cet important exercice citoyen indispensable à l’ancrage de la démocratie et à la sauvegarde de la liberté d’expression dans notre pays.Parce que vous le méritez bien !



Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs ;

Chers Compatriotes.



Le Dialogue National Inclusif et Souverain a tenu toutes ses promesses.



Les fruits ont tenu la promesse des fleurs en démentant les pronostics pessimistes qui ont voulu faire croire qu’un dialogue entre Tchadiens était une aventure stérile, voire une folie, au regard de notre histoire tumultueuse.



Par ailleurs, j’ai personnellement suivi et avec une très grande attention les différentes thématiques exposées.



Que ce soit sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale, la forme de l’Etat, la constitution, les réformes institutionnelles et le processus électoral, les droits et libertés fondamentales, les politiques publiques ou les questions sociétales. Les discussions ont été de haute facture.



Je salue, vivement, les résolutions fortes qui découlent de ce Dialogue National Inclusif et Souverain et qui sont les fruits de l’intelligence de notre peuple.



Parce que le Tchad de demain le mérite !



Distingués invités ;

Mesdames et Messieurs ;

Chers Compatriotes.



Je tiens à vous dire, que je vous ai entendus. Mieux, je dois vous dire que je vous ai compris dans votre quête d’une meilleure gouvernance, de justice et d’égalité. Une répartition plus juste et plus équitable des ressources nationales est une exigence de gouvernance démocratique. Une plus grande participation de la population à la gestion des affaires locales est une nécessité. Une gestion transparente et axée sur le résultat est indispensable.



Dans le domaine de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale, je me réjouis de ce que les résolutions et recommandations du dialogue aient tracé le chemin de l’espoir, de la paix durable et de la stabilité institutionnelle, en énonçant avec pertinence ce qu’il convient de faire en matière d’autorité de l’État.



Aucun développement humain durable ne peut être réalisé, dans un contexte d’insécurité et d’instabilité sociopolitique.



C’est pourquoi, au moment où les travaux du Dialogue National Inclusif et Souverain s’achèvent, je voudrais ici réitérer, mon appel incessant à la paix, aux frères qui s’accrochent toujours à la logique des armes et de la violence sans lendemain.



Pour montrer notre bonne foi dans notre appel à la paix, je m'engage à libérer tous les prisonniers de guerre.



J’invite par la même occasion, les forces politiques et sociales qui n’ont pas participé à ce dialogue, à s’en approprier les résultats, car l’idéal recherché, n’est rien d’autre que le progrès du pays.



Je voudrais leur rappeler que nous sommes dans un dialogue continu, permanent, pour bâtir une Nation qui nous ressemble et qui nous rassemble. J’y veillerai sans relâche.



À tout moment, vous pouvez venir prendre votre place. À tout moment, vous pouvez rejoindre le processus de construction de notre avenir commun. Je ne cesserai jamais de le répéter : Le Tchad est notre patrimoine commun.



Aujourd’hui ou demain, ici ou ailleurs, le dialogue sera permanent, et notre main restera tendue envers tous ceux qui veulent la saisir, pour regagner la mère patrie et rejoindre la dynamique de la reconstruction.



Ne vous éloignez pas de la patrie. Ne vous éloignez pas de nous. Ne vous éloignez pas de vous-même. Ne vous éloignez pas du Tchad.

Parce que le Tchad peut nous contenir tous !



Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

Chers Compatriotes.



Nous sommes au seuil de la naissance d’un Tchad nouveau, réconcilié avec lui-même. Nous sommes en train d’écrire une nouvelle page de notre histoire, pour bâtir une nouvelle République refondée sur la base d’un nouveau contrat social.



Le nouveau Gouvernement sera fermement instruit, à s’inscrire résolument sur le chemin balisé des réformes institutionnelles programmées, en vue de réaliser dans les délais prescrits, le retour à l’ordre constitutionnel.

L’adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire et celle d’un code électoral, la mise en place d’un nouvel organe de gestion des élections, l’organisation du recensement électoral, la création d’un nouveau cadre de concertation des partis politiques et, enfin, l’organisation des élections présidentielles, législatives et locales, sont là, les axes prioritaires du vaste chantier du retour à la normalité constitutionnelle. Le tout dans la plus grande transparence.



Dans cette perspective, je salue la signature le 08 août 2022, de l’Accord de paix de Doha avec nos frères politico-militaires. Cette signature constitue pour le peuple tchadien, une étape importante dans cette quête de la paix durable et de la stabilité politique.



C’est pourquoi, je voudrais ici relever pour m’en féliciter, que la présence de nos frères politico militaires à ce dialogue, grâce à la signature de cet Accord, a fortement contribué à l’apaisement du climat sécuritaire, et au bon déroulement de ces travaux.



A cet égard, nous appelons les pays amis et les partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés, à nous appuyer davantage dans la mise en œuvre du programme de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion.



Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

Chers Compatriotes.



Nous devons inscrire notre cher pays dans une nouvelle dynamique, plus soucieuse de nos valeurs et vertus. C’est à cette entreprise de refondation, que vous avez été conviés pour poser des fondements solides et choisir des modèles de gouvernance endogènes inspirés de notre patrimoine historique et culturel. Parce que le Tchad le mérite bien !



Ce dialogue aura mis en évidence que l’injustice, l’impunité, le clientélisme, le népotisme, les détournements, les conflits, les dures conditions de vie et les préoccupations de la diaspora sont autant de sources de frustration qui entravent le développement, perturbent le vivre ensemble et la cohabitation pacifique.



Les tchadiens veulent vivre ensemble. Nous en sommes conscient et nous devons agir fermement pour que ce désir de vivre ensemble millénaire demeure une réalité.



Face à cette situation qui nous interpelle tous, nous devons assumer courageusement nos échecs, dans un esprit de pardon et de tolérance, en prenant la pleine mesure de nos responsabilités individuelles et collectives, pour écrire un nouveau chapitre de notre histoire. C’est possible. Nous le pouvons !



Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

Chers Compatriotes.



Au terme de la première phase de la transition, je voudrais rendre un vibrant hommage à mes 14 valeureux frères d’arme, membres du Conseil Militaire de Transition, qui ont bravé vents et marées pour m’accompagner dans le sauvetage de notre pays du néant institutionnel après le décès tragique du Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, tombé sur le champ d’honneur.



Dans le dévouement, l’entente, la cohésion et la concertation permanente, ces grands hommes d’honneur ont joué un rôle déterminant dans la réussite de la première phase de la transition. La patrie n’oubliera jamais leur rôle historique et leur contribution salvatrice.



Je voudrais demander à la salle, de bien vouloir se lever, pour ovationner, comme il se doit, ces 14 vaillants officiers généraux.



Je voudrais en outre saisir l’opportunité de cette cérémonie pour remercier les pays frères et amis, les Organisations régionales et internationales, les partenaires techniques et financiers, qui nous ont accompagnés durant cet exercice, à travers des soutiens multiformes et variés.



Infinie gratitude au peuple frère du Qatar, et particulièrement à l’Emir du Qatar, Son Altesse TAMIM BEN HAMAD AL THANI, pour le rôle cardinal qu’il a joué dans la tenue et la réussite des pourparlers de paix de Doha.



Je ne saurais oublier le CODNI pour l’excellente qualité technique du travail préparatoire réalisé, qui a facilité le bon déroulement des travaux, et l’adoption des Résolutions et Recommandations pertinentes.



Une mention particulière au Présidium, pour la qualité de la conduite des travaux, qui nous ont permis de parvenir à ce résultat.



Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

Chers Compatriotes.



Dès la clôture des travaux de ce Dialogue, commencera le début de la mise en œuvre des résolutions et recommandations qui en sont issues, pour atteindre les résultats escomptés.

Pour ma part, je tiens à vous rassurer, que ces pertinentes résolutions et recommandations seront exécutoires. J’y veillerai personnellement grâce à Dieu et à votre concours. Aucune contribution, aucun conseil avisé ne sera de trop.



A cet effet, je prends un engagement solennel devant Dieu et devant le Peuple Tchadien, en tant que garant de ce Dialogue, mais aussi en tant que soldat et loyal serviteur de la Patrie, de traduire fidèlement dans les faits les résolutions de ces assises.



Pendant cette nouvelle période de transition qui conduira notre pays vers la normalité constitutionnelle, j’invite les acteurs politiques et les leaders d’opinion à une plus grande responsabilité.



C’est une période qui nécessite de notre part, une contribution individuelle et collective, sans calcul et sans luttes égoïstes de positionnement.



Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

Chers Compatriotes.



Je voudrais également m’adresser à la jeunesse de mon pays. La jeunesse urbaine et rurale confondue. Une jeunesse résiliente qui se bat pour se donner un avenir meilleur.



- A cette jeunesse dynamique et engagée pour construire le Tchad de demain.

- A cette jeunesse qui a compris l’importance cardinale de la réussite de la Transition Politique en cours dans notre pays.

A vous tous qui me ressemblez si fortement, sachez que je suis vous. Je suis avec vous. Je suis parmi vous.



Je travaille pour vous et je m’appuierai sur vous, pour qu’ensemble, nous partons, résolument, à la quête d’une République refondée, prospère et juste. Une République qui nous rendrait fiers et dont nous serons heureux.



Parce que la jeunesse tchadienne mérite un avenir radieux !



A l’endroit de nos chers ainés, je n’insisterai jamais assez sur le respect dû à ces hommes et femmes qui ont porté le Tchad indépendant, dans son parcours marqué des hauts et des bas.



J’ai nommé nos valeureux ainés de tous les âges, mais aussi, nos chers pères et nos chères mères qui nous ont donné la vie et l’éducation. A ceux-là, nous devons réserver une place de choix dans le Tchad de demain. Ils seront nos repères, références, guides et bénéficieront de toutes nos attentions et tous nos soins.



Parce qu’ils le méritent amplement !



Quant aux vaillantes femmes tchadiennes qui bravent les difficultés quotidiennes, je voudrais m’incliner pour saluer leur apport déterminant à la réussite de cette rencontre nationale et les encourager à s’impliquer davantage dans la dynamique de reconstruction du nouveau Tchad. Un Tchad où rien ne se fera sans elles. Un Tchad où rien ne se décidera sans elles.



Qu’elles soient rassurées que le Tchad dont elles ont toujours rêvé, est aujourd’hui, plus que jamais, à leur portée de main.



Parce qu’elles le méritent largement !



Je ne saurais terminer cet élan de reconnaissance, sans remercier, vivement, les leaders religieux dont les sincères prières pour le dénouement heureux de ce rendez-vous important ont été exhaussées.



Mes remerciements vont également à l’endroit de l’ensemble des entités mobilisées dans l’organisation de cette rencontre nationale.

Je voudrais citer en l’occurrence les services de sécurité, les équipes de restauration, les membres du secrétariat, le corps médical, les hôtesses, les stewards, les techniciens, les interprètes, les journalistes – bref, toutes celles et tous ceux dont la contribution était essentielle à cette grande réussite.



Je souhaite enfin un bon retour dans leurs foyers respectifs à tous les participants, notamment celles et ceux venus du Tchad profond et de l’étranger.



Sur ce, je déclare clos les travaux du Dialogue National Inclusif et Souverain.



Que Dieu vous Bénisse

Que Dieu Bénisse le Tchad !

Je vous remercie.





