Tchad : le discours poignant du procureur sortant Youssouf Tom

Youssouf Tom a appelé les juges à ne pas perdre de vue leur mission principale qui est la défense et la protection de l'État de droit, et a rappelé que leur nomination coïncide avec une période où le pays, depuis des années, vit des tensions sociales tous azimuts.



Il a évoqué la dangerosité du métier de juge et des conditions de travail très difficiles, estimant qu'il y a des gens qui pensent que sur terre, ils n'ont des comptes à rendre à personne. "Nous allons rendre compte au créateur et ce sera le moment difficile", a-t-il dit.



Pour Youssouf Tom, "un pays dont le système judiciaire est en panne comme le nôtre a et aura toujours de la peine à décoller économiquement". Les juges sont ainsi interpellés à "montrer une nouvelle image de la justice" en "contribuant activement à rebâtir le système judiciaire et à le consolider pour asseoir un État fort".



"Banissons les pensées maniaques selon lesquelles rien ne marche et que nous devons continuer sur cette lancée. Nous ne pouvons pas effacer le passé mais nous devons changer de direction. Cette nouvelle direction s'appelle la justice", a exhorté Youssouf Tom.



De l'avis du procureur sortant, la justice tchadienne a perdu la confiance des citoyen car le système judiciaire est taxé de corrompu.



Sur la question de la violences faites aux femmes, le procureur a révélé qu'en pénal, il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas de procédure en lien avec une femme victime de violences sexuelles. La lutte doit se poursuivre pour la protection des droits de la femme, malgré les pesanteurs sociaux et contraintes coutumières, selon Youssouf Tom.