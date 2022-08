Tchad : le district sanitaire de Bologo manque de matériel et de personnel

Le comité directeur du district sanitaire de Bologo, dans la province de la Tandjilé, tient sa rencontre d'évaluation des activités du premier semestre.



Ces retrouvailles ont vu la présence de tous les responsables des centres de santé que compte le district, les responsables de services déconcentrés de l'État, les chefs des cantons, les leaders religieux et la population.



Le médecin-chef du district sanitaire de Bologo, Mahamat Oumar Traoré, par ailleurs président du comité directeur, demande aux participants d'émettre des critiques sur les présentations des responsables des centres de santé, et de faire de propositions afin de mieux préparer le deuxième semestre de l'année 2022.



« Le comité directeur constitue un cadre pour nous, de corriger nos lacunes, afin de donner un service de santé normal a la population », a-t-il dit. Dans la présentation de leurs bilans, les responsables des centres de santé ont évoqué quelques maladies récurrentes dans leur district : le paludisme et l'infection respiratoire aiguë.



Ils recommandent au gouvernement de doter les centres de santé en matériel, sages-femmes, et de renforcer les capacités du personnel, ainsi que des relais communautaires en techniques d'animation et de sensibilisation.