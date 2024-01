Tchad : le district sanitaire de Goré évalue les activités de l’année écoulée

Le comité directeur du district sanitaire de Goré a tenu ce 29 janvier 2024, une rencontre d’évaluation des activités de l’année écoulée en vue de préparer celles de l’année en cours.



C’est le secrétaire général du département de la Nya Pendé, Warrou Malay qui a ouvert les travaux. Le représentant du MCH, Mbaïgangnon Esaïe, dans son mot de bienvenue, a souligné que cette rencontre permettra de passer en revue les activités menées au cours de l'année écoulée.



Il s’est félicité pour plusieurs objectifs clés qui ont été atteints, grâce aux efforts conjoints de tous. Mbaïgangnon Esaïe n’a pas manqué de féliciter tous les membres du district sanitaire de Goré, pour leur dévouement et leur engagement.



Ouvrant les travaux, le secrétaire le général du département de la Nya Pendé, Warrou Malay a encouragé les participants à contribuer activement et sincèrement, pour apporter des solutions concrètes en faveur de la santé publique.



Lors de cette réunion, le comité directeur devra également discuter des défis auxquels le district sanitaire de Goré est confronté, et planifié les actions à entreprendre pour l'année en cours.



Un plan d'action détaillé, comprenant les activités spécifiques à mener, les délais à respecter et les responsabilités de chaque membre du comité, devra être élaboré à l’issue de cette rencontre, afin d’améliorer encore davantage la qualité des services de santé dans le district de Goré.