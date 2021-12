Tchad : le domicile d’un général attaqué par des hommes armés à N’Djamena

Trois individus circulant à bord d’un véhicule de type Toyota Corolla S à vitres fumées ont ouvert le feu ce 2 décembre devant le domicile du général Mahamat Hamoda, au quartier N'Djari, non loin du rond-point Hamama dans le 8ème arrondissement de N’Djamena, a appris Alwihda Info.



L’attaque s’est produite entre 15 et 16 heures. Une personne a été tuée tandis qu’une autre est hospitalisée ; il s'agirait d'un neveu du général et d'un voisin.



Les assaillants étaient munis d’armes de type Belgique, rapporte ce jeudi soir un témoin oculaire de la scène.



Au moment de l'incident, le général était en voyage. Il a regagné son domicile peu de temps après l'attaque.