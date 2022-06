Tchad : le don de sang, "un acte rare et partisan" malgré les besoins croissants

Les activités marquant la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang ont pris fin ce 30 juin 2022. "Le don volontaire et bénévole qui, dans le passé récent était un geste simple et naturel dans notre pays, est devenu de nos jours un acte rare et partisan alors que le besoin en produits sanguins sécurisé est de plus en plus croisant", déplore Dr. Dékandji Mbaidedji Francine, secrétaire d'État à la Santé publique et à la Solidarité nationale, en présence du représentant de l'OMS au Tchad, Jean Bosco Ndihokubwayo.



La 19ème édition de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang est placée sous le thème "donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies".



Au cours de la cérémonie, des attestation ont été remises pour honorer des donneurs volontaires.