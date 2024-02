Tchad : le festival de la communauté Ne Kim Ma tient sa deuxième édition

Le festival Ne Kim Ma est annoncé du 22 au 25 février. En effet, l’annonce en a été faite par Pierre Souleymane, promoteur du festival, lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 15 février 2024 à l'espace culturel Talino Manu.



Pierre Souleymane considère que le festival Ne Kim Ma est un événement culturel unique, dédié à la célébration du peuple Kim, dans toute sa grandeur et sa diversifié.



Il est conçu pour mettre en valeur l'ensemble de la culture Kim, au service du débat économique et social. Le promoteur précise que le festival de cette année ne se limite pas seulement à la danse et à la musique.



Mais également, il y aura des ateliers d'information sur l'histoire, les traditions et les coutumes du peuple Kim.