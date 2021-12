Tchad : le festival des cultures nomades lancé au Guera

Le festival entre dans le cadre de la cohabitation pacifique entre les éleveurs et agriculteurs, le brassage culturel et la promotion des valeurs des cultures arabes nomades. Ce festival a vu la participation de plusieurs personnes et personnalités d’horizon divers notamment le secrétaire général provincial du Guera, Djerambeté Dingamyo, accompagné des responsables administratifs, civils ainsi qu’un nombre important de festivaliers et de citoyens venus pour la circonstance.



« Ce festival a pour objectif essentiel de promouvoir dans la province du Guera les valeurs de la culture arabe nomade, l’éducation des filles et garçons nomades, le tourisme, la protection de l’environnement et la sauvegarde des espèces animales et végétales menacées de disparition, l’accès à l’eau potable en milieu nomade, la sensibilisation contre les méfaits de certaines pratiques coutumières et traditionnelles comme le mariage d’enfant et l’excision », explique Djerambeté Dingamyo.



"Je vous demande de vous sentir libre et de donner le meilleur de vous-même pour imprimer un cachet particulier à ce festival afin que les objectifs fixés soient atteints. Je souhaite plein succès à toutes les manifestations, et je déclare officiellement lancé le festival des cultures nomades dans la Province du Guera », encourage le secrétaire général provincial du Guera.