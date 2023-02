Tchad : le film documentaire "Amchilini" en projection le 15 février à l'IFT

"Amchilini" décrit une pratique populaire de mariage collectif qui oblige les femmes à choisir elles-mêmes leur mari. Le réalisateur explique que cette pratique a été vécue dans le village de Boutal-fil, dans la province de Hadjar Lamis, à 75 km de N'Djamena. Dans ce village, les sages et les notables considéraient la difficulté de la situation, la rareté des produits, les maladies décimant les animaux et la sécheresse comme une malédiction divine.



En conséquence, les notables organisaient des sacrifices pour que Dieu bénisse le village en organisant une "Amchilini". Cette pratique obligeait les femmes qui étaient restées sans mari pendant de nombreuses années ainsi que les filles à choisir leur propre mari dans le but que Dieu exauce leurs prières et réponde à leurs demandes.



Le film "Amchilini" explore les conséquences de cette pratique populaire sur les femmes et leur vie de couple, et vise à sensibiliser le public aux enjeux sociaux et culturels auxquels sont confrontées les femmes dans les villages tchadiens.