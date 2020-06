Tchad : le fils d'un préfet tente de tirer sur un chat et atteint un homme à la gorge

Moussa Ali est un miraculé. Ce mécanicien âgé d'une cinquantaine d'années marchait dans la rue lorsqu'il a été atteint accidentellement, il y a quelques jours, par une balle perdue à Massakory.



Le drame est survenu lorsque le fils d'un préfet ciblait avec un pistolet un chat et une poule dans la cours du domicile, a confirmé mardi une source sécuritaire à Alwihda Info.



La victime, blessée entre le haut du torse et la gorge, a été évacuée à N'Djamena où elle a subi une opération chirurgicale.



"L'homme n'est pas mort, il va bien. Il a été touché à une distance de presque 300 mètres mais il n'est pas mort. Il a été soigné à N'Djamena et maintenant il va bien", a expliqué cette source sécuritaire.



"La victime se porte bien après l'opération chirurgicale faite à N'Djamena. Elle est de retour à Massakory depuis mardi soir", a pour sa part précisé un responsable administratif.



Le fils du préfet a été interpellé. Il se trouvait toujours en prison mardi soir.



La famille de la victime n'entend rien réclamer au préfet. Un écrit lui a toutefois été adressé pour solliciter une vigilance particulière sur la santé de la victime.