Tchad : le fleuve Chari sort de son lit, les riverains en perpétuel danger à N'Djamena

Au quartier Walia Ngosso ce mercredi matin, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena, tout le long de la rive, deux Caterpillar de sable et de remblais acheminés par des commerçants sont venus pour faire des digues, renforçant celles réalisées par la mairie.



L'eau progresse au fur et à mesure que les Caterpillar travaillent, tandis que les jardins sont envahis et détruits par les machines. Pour les commerçants, "il ne faut pas attendre la montée d'eau afin de venir ériger la digue".



"Bien que la mairie a fait son travail, nous sommes actuellement menacés par les eaux car les bennes ne peuvent plus venir jusqu'à l'endroit habituel pour charger du sable", explique Mamout Youssouf, représentant des commerçants.