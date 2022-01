Tchad : le football, un vecteur de brassage inter-établissements à Mao

Le match qui a opposé l'équipe du CEG Alifa Zezerti de Mao à celle du Lycée Alifa Zezerti de Mao, est dénommé "match de brassage et de la non violence en milieu scolaire". C'est l'équipe du lycée Alifa Zezerti de Mao qui a remporté la victoire sur un score de 3 buts à 1.



La cérémonie a vu la présence des enseignants, des élèves, du secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, Dr. Warou Abba, du président de "l'AJED-K" Moussa Djidingar et du maire 2ème adjoint de la commune de Mao, Mahamat Lamine Moussa.



Le président de l'association, Moussa Djidingar, a annoncé que des matchs inter-établissements et inter-classes seront organisés dans les jours à venir.



Le secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, Dr. Warou Abba Adji, a fait savoir aux jeunes que la violence n'a pas sa place à l'école. Il a demandé aux élèves d'être respectueux entre eux.



​Des prix ont été remis aux arbitres et aux deux équipes tandis que le vainqueur a reçu son trophée.