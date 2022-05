Tchad : le forum sur les jeunes filles mères a été lancé aujourd’hui

L'Association des jeunes pour l'entraide sociale et le développement, a lancé officiellement la première édition du forum des jeunes filles mères ce 18 mai 2022. Du 18 au 20 mai, à la Maison Nationale de la Femme, cette première édition sera placée sous le thème : « jeune fille lève toi et construis ton avenir ».



L'objectif de ce forum est de présenter à la jeune fille mère, les différentes possibilités d'améliorer sa condition de vie d'une part, et de s'autonomiser pour son plein épanouissement, d'autre part. Cette rencontre permettra également de remonter le moral et invite à une prise de conscience sur la nécessité de se prendre en main, car la vie de la progéniture en dépend.

Il s’agit également de se regrouper, suivant le secteur d'activité que souhaite mener la jeune fille mère, et de lui prodiguer des formations adéquates.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmout Ali Seïd, a ouvert solennellement cette première édition du forum. Dans son discours du lancement, il réitère la disponibilité de son département à soutenir toutes les initiatives des jeunes, et de les aider en vue d’une insertion socio-professionnelle.



Le ministre indique que son institution regorge de plusieurs programmes, à l’exemple de l'initiative 50 000 emplois décents, réfléchis et conçus par le chef de l'État lui-même, pour résoudre le problème crucial du chômage que rencontre les jeunes. A cet effet, Mahmout Ali Seïd invite les jeunes à candidater pour bénéficier des financements qui les accompagnent pour les réalisations.



La directrice de la législation et des droits de la femme adjointe, représentante du ministère de la Femme, Khadidja HisseinHassan, souligne que son département mettra un accent particulier pour la promotion et l'autonomisation des jeunes filles mères, de prendre en compte les besoins réels des jeunes mères, et de garantir leur bien-être.



La directrice de l’Association, Dewala Bntar Pauline a rappelé que la situation de la jeune fille mère ne date pas d'aujourd'hui. En effet, l’engagement à la réalisation de cette activité montre l'envie de mettre fin à la souffrance des filles mères qui chaque jour, subissent des actes qui ne les honorent pas.