Tchad : le futur dialogue national inclusif à l'épreuve des médias sociaux

L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de réfléchir sur les enjeux de la transformation numérique, d'évoquer l'importance de leur rôle dans la couverture du dialogue national inclusif et surtout de lutter contre les Fake-news.



Cette formation est placée sous la thématique : « à quoi sert le journalisme et le digital, une opportunité pour les médias ». Elle a vu la participation d’une cinquantaine de journalistes et des blogueurs tchadiens.



La représentante de l'Institut International pour la démocratie et les élections, Amina Zalanda, a exprimé sa satisfaction des échanges caractérisés par l’assiduité, la créativité et l’enthousiasme des participants. « J’espère que les travaux ont été fructueux et que les objectifs ont été atteints. Je compte sur vous pour mettre en pratique tout ça », recommande-t-elle.



Officiant la cérémonie de clôture de ces deux jours de formation, le ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, Acheikh Ibn Omar a exprimé toute sa reconnaissance à l'Institut international pour la démocratie et les élections. « J’espère que vous ferez bon usage de ce que vous avez appris », conclut-il.



Cet atelier de fin de formation a été sanctionné par la remise d'attestations aux participants.