Tchad : le général Abakar Choua installé à la tête de la GNNT

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Cherif, a installé le 26 août le nouveau commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), le général Abakar Choua Allahi. Il a été nommé par décret n°370 du 23 août 2021.



Le nouveau commandant de la GNNT remplace le général Mahamat Saleh Brahim. Né le 4 mai 1966 à Fada, le commandant entrant a occupé plusieurs de responsabilité aux services centraux des armées et dans les zones de défense et de sécurité.



"Vous reconnaissez désormais comme votre chef le général Abakar Choua Allahi. Vous lui obéirez dans tout ce qu'il vous commandera selon la discipline militaire et le Code de déontologie de la GNNT", a déclaré le ministre Mahamat Bechir Cherif.



Le général Abdramane Djimi est le nouveau commandant 1er adjoint de la GNNT, en remplacement de Ahmat Goukouni, appelé à d'autres fonctions.



Pour sa part, le général Issakh Katy est le nouveau commandant 2ème adjoint de la GNNT, en remplacement de colonel Hamit Ahmat Issa, appelé à d'autres fonctions.