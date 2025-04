Tchad : le général Asseif Mahamat Assouni poursuit sa tournée d'inspection à Mao

Il a entamé sa visite ce mardi à l'antenne de l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) de Mao, où il a été accueilli par le délégué de la zone Nord-ouest, Mallah Moussa Alifa.



Lors de cette visite, les responsables ont présenté les missions de l'institution, et ont soulevé les difficultés rencontrées.



Après cette étape, le délégué général du gouvernement et sa délégation se sont rendus à la centrale solaire, pour inspecter les équipements. Il s'est dit satisfait de la mobilisation des matériels.



Cette tournée s'inscrit dans une démarche plus large, visant à évaluer les infrastructures et à identifier les défis à relever pour améliorer les services publics.