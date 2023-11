Tchad : le général Hemchi Dogori intronisé chef de la communauté Donza à N'Djamena

Le général Dogori, ayant occupé des postes de premier plan au sein de l'armée régulière tchadienne, notamment celui de chef d'état-major pendant le gouvernement de Hissein Habré, succède à Brahim Issa Galmaye. Ce dernier a consacré cinq ans à défendre les intérêts moraux et matériels de la communauté Donza résidant à N'Djamena.



L'investiture, menée par les cinq chefs de canton Donza, a été l'occasion pour le général Hemchi Dogori de prendre des engagements forts envers sa communauté : « J'ai été désigné représentant des cinq chefs de canton Donza. Nous nous dédierons à la construction du BET. Je défendrai tous les ressortissants de Donza sans distinction. Nous soutiendrons l'État dans sa politique de développement, investirons dans l'éducation, construirons nos écoles et nos hôpitaux, et comptons sur le soutien de l'État dans ces initiatives. »



Le général Dogori succède à Brahim Issa qui exprime sa satisfaction d'être remplacé par son oncle, le général Hemchi Dogori, qu'il considère pleinement qualifié pour prendre la relève dans la défense des intérêts de la communauté Donza à N'Djamena.



En exprimant sa gratitude envers son prédécesseur Brahim Issa Galmaye, le général Dogori a appelé la communauté Donza à le soutenir dans sa mission. Il a réaffirmé son engagement à servir équitablement toutes les communautés du BET présentes à N'Djamena. Le général Hemchi Dogori est secondé par Toy Oyouma Molleye et Idriss Wardougou Allanga dans la hiérarchie de la communauté.