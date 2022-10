Tchad : le général Ousmane Brahim Djouma élevé au grade d'officier de l'Ordre national

Le général Ousmane Brahim Djouma, gouverneur sortant du Kanem et actuel gouverneur du Moyen-Chari, est élevé au grade de chevalier de l'Ordre national, au titre de ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, selon un décret n°17 signé le 25 octobre 2022 par le président de la transition, Mahamat Idriss Deby.



Cette citation comporte l'attribution de la croix du mérite militaire (avec palme d'or).



L'officier supérieur des forces armées et administrateur est distingué pour son engagement et ses actions en faveur de la paix, notamment à la tête de la province du Kanem.