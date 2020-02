Tchad : le général de corps d'armée Benaindo Tatola prend la tête du Batha

En installant officiellement le nouveau gouverneur, la directrice générale adjointe du ministère de l'Aménagement du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Amina Kodjiana, a indiqué que la nomination du général de corps d'armée Benaindo Tatola comme gouverneur de la province du Batha n'est pas un fait de hasard.



Selon elle, Benaindo Tatola est un homme d'expérience rompu à la gestion des Hommes et de la chose publique.



La directrice a demandé au nouveau gouverneur de veiller à la stricte exécution des lois et règlements, de coordonner les activités des services publics décentralisés implantés dans la province, la sécurité des personnes et de leurs biens, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés.