Tchad : le gouvernement achemine des vivres dans la Kabbia suite au conflit meurtrier

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a acheminé un important lot de vivres et non vivres dans le département de la Kabbia, au Mayo Kebbi Est, en faveur de la population victime des violences meurtrières entre agriculteurs et éleveurs.



Un convoi est arrivé dans la sous-préfecture de Pont Carol.



La semaine dernière, des centaines de femmes et enfants ont fui plusieurs villages de la Kabbia pour se réfugier à Gounou Gaya, chef-lieu du département. Ces mouvements internes de populations font suite aux violences entre éleveurs et agriculteurs qui ont éclaté le lundi 23 novembre dans le département de la Kabbia.



22 morts et 34 blessés en deux jours



Le gouvernement a annoncé vendredi la mort de 22 personnes dans les affrontements qui ont eu lieu les 23 et 24 novembre dans le département de la Kabbia. Parmi les victimes figure 11 éleveurs et 11 agriculteurs.



34 personnes ont été blessées, informe le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene qui donne un premier bilan officiel.



Plusieurs villages de part et d'autre ont été incendiés, du bétail, des denrées alimentaires et des biens matériels ont été anéantis ou saccagés.