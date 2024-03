TCHAD

Tchad : le gouvernement annonce la gratuité de l'électricité consommée jusqu'à la fin de l'année

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 11 Mars 2024

Le gouvernement annonce des mesures de gratuité des consommations d’eau et d’électricité, prise en charge des arriérés des factures d’eau et d’électricité des ménages et mise en place des mesures économiques dans le secteur du transport pour compter du 1er mars 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, selon une circulaire du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, prise sur décision instruction du Président de transition.