Tchad : le gouvernement apporte une aide d'urgence aux sinistrés du Mayo Kebbi Ouest

L’objectif était de remettre un don composé de nattes, savons, bâches, couvertures, moustiquaires, sacs de riz et divers autres produits alimentaires et non alimentaires aux sinistrés victimes des inondations qui ont frappé cette partie du pays depuis le 29 juillet 2024. Il est important de rappeler que les fortes pluies ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels considérables. Ce geste vise à remonter le moral des victimes et à manifester la solidarité du gouvernement tchadien.



Dans son discours de bienvenue, le sous-préfet de Torrock, Patalet Roy Zouatchou, a indiqué que depuis le début de cette catastrophe naturelle, sa sous-préfecture a enregistré neuf décès : cinq à Gouin, deux à Torrock et deux à Goye-Goudoum. Il a également précisé que la sous-préfecture est restée isolée, car les ponts de Balani et de Makaa ont cédé sous la pression des eaux. Plus de 16 000 personnes sont désormais sans abri, et près de 2 000 hectares de champs sont inondés, a-t-il déclaré.



La déléguée de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires de la province du Mayo Kebbi Ouest, Mme Fanbonné née Djondené Rebecca, a insisté sur la gestion équitable et transparente de ces dons au profit des sinistrés. Elle a également réaffirmé l’engagement de son ministère à soutenir les victimes des inondations.



Lors de la remise officielle des dons aux sinistrés de Goye-Goudoum, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sougour Mahamat Galma, a souligné que ce geste n’était pas le dernier du genre et a rendu hommage aux personnes décédées des suites de cette inondation.



Dans son discours de remerciement, le chef de canton de Goye-Goudoum, Sa Majesté Tongba Dadina, a salué ce geste qui arrive à point nommé, à un moment où sa population vit dans des conditions extrêmement difficiles. Après les interventions des organisations non gouvernementales et des associations, ce don du gouvernement témoigne de la volonté de l’État d’aider Goye-Goudoum, a-t-il ajouté.



Il convient de noter que, selon le bilan des inondations rendu public il y a quelques jours par la délégation provinciale chargée de l’Action sociale de la province du Mayo Kebbi Ouest, la sous-préfecture de Torrock est la plus touchée par cette catastrophe.



Après la remise des dons, quelques bénéficiaires ont exprimé leurs impressions, affirmant que ces vivres et non-vivres leur permettront, pendant un certain temps, de survivre.