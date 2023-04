Tchad : le gouvernement appuie les retournés du Soudan pour retrouver leurs familles d'accueil

La ministre, Amina Priscille Longh, s'est réjouie de voir des femmes et des enfants rentrer sains et saufs dans leur pays, après la crise politique qui a secoué le Soudan depuis le 15 de ce mois. Elle a affirmé que le pays tout entier est fier d'être un pays d'hospitalité pour les étrangers, mais il doit également l'être pour ses propres filles et fils.



Selon elle, un recensement est déjà en cours pour appuyer les retournés grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires, notamment l'Organisation Internationale pour les Migrations, afin de leur permettre de retrouver leurs familles d'accueil. Pour ceux qui n'en ont pas, le gouvernement s'occupera de leur hébergement pour un temps afin de les aider à identifier leurs familles, a ajouté Amina Priscille Longoh. Elle a également souligné que parmi les retournés, il y a des femmes avec des bébés, et étant elle-même une mère, elle partage leur douleur.



Son département ne ménagera aucun effort pour que chaque enfant rentrant ne souffre de rien. Elle a rassuré que des prises en charge adéquates sont déjà mises en place, y compris pour les blessés parmi les retournés. Elle a témoigné de la présence du ministre de la santé et de ses équipes pour les soins nécessaires.