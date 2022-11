TCHAD

Tchad : le gouvernement appuie trois structures sanitaires avec des nouveaux scanners

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 10 Novembre 2022

N'Djamena - Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a officialisé l'installation de nouveaux appareils en imagerie médicale ce 10 novembre 2022, au profit de trois structures sanitaires. Il s'agit de l'Hôpital de la mère et de l'enfant, l'Hôpital général de référence nationale et du Centre hospitalier universitaire La Renaissance.