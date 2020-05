Tchad : le gouvernement condamne "toute attitude néfaste visant à saper ses efforts"

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a déclaré lundi, dans un communiqué, que "depuis quelques jours, il a été donné de constater que des personnes et une certaine presse mal intentionnées se livrent à des attaques stériles et non fondées contre la Fondation Grand Coeur et sa Présidente."



Selon le ministre, "ces attaques s'appuient sur la Convention à but non lucratif que la Fondation a signé avec la Cellule de Veille et de Sécurité Sanitaire."



"La cellule de veille et de sécurité sanitaire tient à informer l'opinion que les termes de cette convention sont très clairs. Ils portent d'une part, sur la sensibilisation des populations, et, d'autre part, la fabrication et la distribution des masques et les dispositifs de lavage de mains suite à la pandémie du Coronavirus. Il n'est nullement fait mention d'attribution de marchés ou de gestion de moyens financiers de la cellule par la Fondation", explique le communiqué.



Le ministre d'État ajoute que "c'est au regard de l'expérience du terrain et de l'efficacité reconnue de la Fondation que la Cellule s'est engagée en toute responsabilité à signer cette Convention pour le bien fondé des populations tchadiennes. De même, la Cellule collabore avec d'autres acteurs pouvant l'accompagner efficacement dans sa mission de lutte contre le COVID-19."



"En cette période de lutte contre le coronavirus, la cellule de veille et de sécurité sanitaire condamne avec véhémence toute attitude néfaste visant à saper les efforts du Gouvernement et de ses partenaires", poursuit Kalzeubé Payimi Deubet. Il appelle à "plus de responsabilité pour relever les défis liés à la lutte contre le coronavirus."