Tchad : le gouvernement crée un observatoire pour renforcer la déontologie de la police

La loi portant création de l'observatoire de lutte contre la violence, de la prévention de la criminalité, de la déontologie policière a été adoptée mardi par les députés à l'Assemblée nationale, à 119 voix pour, 16 abstentions et zéro contre.



Présenté le 20 juin 2019 en conseil des ministres, le texte avait été approuvé par le gouvernement.



Selon le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, "c'est un projet qui est dans le cadre de la sécurité intérieure, qui renforce les dispositions existantes et aussi qui va contribuer à la déontologie de la police. La sécurité intérieure c'est quelque chose de très important. Cette réforme entre dans le cadre du forum inclusif où toute la population tchadienne a émis des recommandations de sécurité intérieure."



Au cours de la plénière, les députés ont fait part de quelques préoccupations, notamment sur la sécurité publique, les recrutements sélectifs au sein de la police et l'encadrement de l'état d'urgence.



La création de l'observatoire permet au gouvernement de disposer d’un centre de recherche et de documentation pour la collecte et le traitement de l’information en vue de contribuer à la sensibilisation et à la vulgarisation pour une meilleure performance axée sur le respect de l’intérêt général et la culture de la probité morale.