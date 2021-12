Tchad : le gouvernement décide de généraliser l’obligation de port de masque

Le comité interministériel de gestion du Covid-19 a décidé ce 8 décembre de généraliser l’obligation de port du masque dans tous les lieux publics (rue, marché, administration, entreprise, etc). Il est également demandé de réinstaller les dispositifs de lavage des mains à l’entrée de tous les édifices accueillant du public.



Ces annonces font suite à une hausse des cas de coronavirus en novembre et décembre.



Le comité rappelle de la nécessité absolue de faire respecter les mesures barrières, notamment dans les lieux de culte, les marchés, les places mortuaires, les cérémonies officielles et privées, les établissements d’enseignement et les bus.